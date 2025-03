Tursi piange Mons. Francesco Antonio Cuccarese, “persona dolcissima e umile”. Il ricordo

“E’ tornato alla casa del Padre Mons. Francesco Antonio Cuccarese, Arcivescovo emerito di Pescara-Penne, nostro cittadino benemerito dal 2004 quando io ero giovane assessore della giunta guidata dall’allora Sindaco Salvatore Caputo”.

Così il Sindaco di Tursi che scrive:

“Nato a Tursi l’8 marzo 1930, Mons. Franco Cuccarese aveva da poco compiuto 95 anni e, dopo il pensionamento, viveva nella Capitale dove era stato nominato canonico del capitolo della basilica di San Pietro in Vaticano.

Don Franco, come tutti lo chiamavamo qui in paese dove amava tornare fino a quando la salute glielo permetteva, è venuto a mancare martedì 11 marzo 2025, nell’ospedale Presidio Integrato Columbus di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni per l’improvviso aggravamento delle condizioni generali dopo la lunga malattia degli ultimi anni.

A lui mi legano i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza dove, favorito dalla fede incrollabile di mia madre, frequentavo assiduamente l’ambiente ecclesiale e sempre custodirò il ricordo di don Franco, persona dolcissima, umile e che donava una carezza ed un sorriso ad ogni bambino che incontrava.

Il nostro rapporto cordiale e sempre prodigo di consigli è proseguito anche durante i miei mandati da Sindaco dove, non appena rientrava a Tursi, non perdeva occasione per incontrami e mostrarmi la sua vicinanza e il suo supporto.

Mancherà una delle figure più emblematiche a cui che nell’ultimo secolo la nostra Città ha dato i natali.

La salma di Mons. Cuccarese farà ritorno a Tursi nelle prossime ore dove sarà accolta con tutti gli onori che merita da parte delle autorità religiose e civili.

Sarà cura della famiglia comunicare il luogo in cui sarà allestita la camera ardente e l’orario delle esequie.

La salma sarà poi tumulata nella cappella di famiglia del cimitero cittadino.

Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze ed un abbraccio particolare in questo momento di dolore alla mia cara maestra Antonietta.

Ciao Don Franco, continua a donare in Paradiso il tuo dolce ed amorevole sorriso davanti agli angeli e ai Santi”.