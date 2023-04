La Consigliera di Parità della Provincia di Matera all’inaugurazione di questa mostra sul percorso delle donne per il diritto di voto. I dettagli

Il percorso delle donne per ottenere il diritto di voto e le celebrazioni per i primi 40 anni di vita dell’Università della Basilicata.

Un intreccio virtuoso e denso di significato celebrato con uno speciale annullo filatelico presentato in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione “Il cammino dei diritti. I francobolli raccontano il voto delle donne”, in programma nella Cappella dei Celestini, in largo Duomo, a Potenza, fino al 2 maggio.

Promossa dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Università degli studi della Basilicata, in collaborazione con il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane di Trieste, il Servizio Filatelico di Poste Italiane e il Comune di del capoluogo lucano, l’esposizione è curata da Michelina D’Alessio, Antonio Bixio, Domenico Cifelli e Licia Viggiani.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche la Consigliera di Parità della Provincia di Matera, Emy Lisanti, insieme al Rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini, alla Prorettrice alle Pari opportunità e alle tematiche di genere, Aurelia Sole, alla Presidente del Cug Unibas, Michelina D’Alessio, all’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio, alla curatrice del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, Simonetta Freschi, al responsabile Filatelia Poste Italiane Macro Area Sud, Giacomo Latrofa, e al Direttore della filiale di Potenza di Poste italiane, Giuseppe Fusco.

Lisanti ha rimarcato l’importanza non solo della mostra, quanto, anche, dell’annullo filatelico promosso dal Cug, con l’obiettivo di “esaltare temi come la cultura del rispetto e della conquista di diritti imprescindibili per un esercizio consapevole della cittadinanza democratica”.a

