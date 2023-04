A Matera premiazioni nel Campionato regionale di Sport Paralimpico: i dettagli

L’amministrazione comunale di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore allo Sport, Valeria Piscopiello, ha partecipato stamane alle premiazioni dei campionati regionali di atletica Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici intellettivo relazionali) per le categorie agonistici e promozionali, svoltesi presso il Campo scuola.

L’evento è organizzato dall’Asd “Pegaso Aias Matera”, che opera all’interno di un centro di riabilitazioni per gravi disabilità.

L’obiettivo è offrire alle persone diversabili tante opportunità di cimentarsi negli sport più vari, dal calcio in carrozzina elettrica per i disabili più gravi, al calcio Balilla paralimpico. In competizione tanti atleti materani, per una bella giornata di sport all’aria aperta, socializzazione e integrazione.

All’evento c’erano anche Gerardo Zandolino, presidente del Comitato paralimpico di Basilicata, e il presidente del Coni Basilicata Lepoldo Desiderio.

Hanno commentato Bennardi e Piscopiello:

“Siamo molto contenti che la nostra città abbia potuto ospitare questo evento perché per l’Amministrazione comunale la promozione della pratica sportiva e la piena fruizione per tutti i cittadini delle strutture comunali, rappresenta motivo di orgoglio oltre che un preciso obiettivo politico”.

Il sindaco e l’assessore si sono intrattenuti con gli atleti e gli organizzatori, partecipando attivamente alle premiazioni.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)