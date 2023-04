La cantante materana Valentina Pinto torna con Massimo Ranieri nel programma di successo in onda su Rai2! Ecco le foto

Matera sempre più orgogliosa dei suoi figli in carriera in Italia e non solo.

La materana Valentina Pinto, cantante e violinista conosciuta con il nome d’arte di Midorii, dopo essere salita sul prestigioso palco dell’Ariston con il grande Massimo Ranieri torna a far parlare di sé.

Questa mattina, infatti, Valentina è tornata ad esibirsi con Massimo Ranieri nel programma di successo “Viva Rai 2” condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari su Rai 2 dalle 7.15 alle 8:00.

Ecco alcune immagini della bella esibizione.

