Irsina, lavori di recupero degli affreschi della cripta di San Francesco: ecco le ultime notizie

“Una emozione fortissima nel vedere i lavori di recupero degli affreschi della cripta di San Francesco, avviati nelle scorse settimane e la cui conclusione è prevista per febbraio 2024 (in tempo per l’Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia)”.

Così il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea:

“Con i lavori relativi alla Chiesa (finanziamento di quasi 2 milioni di euro) riusciremo a restituire alla città uno dei tesori più preziosi.

Un grande grazie alla Soprintendenza, alla Prefettura di Matera ed al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche con i quali dialoghiamo costantemente per realizzare un risultato strepitoso per Irsina”.

Ecco le foto.

