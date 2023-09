Il Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza ha visitato il Comando Provinciale Matera. Ecco le foto

Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza – Generale di Brigata Roberto Pennoni – ha visitato il Comando Provinciale Matera.

Il Comandante Regionale Basilicata è stato accolto presso la caserma “Fin. M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano” di Matera, dal Comandante Provinciale, Colonnello Giuseppe Antonio Cardellicchio, e dai Comandanti dei Reparti dipendenti.

Dopo gli onori militari, il Generale Roberto Pennoni ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nella provincia di Matera, nonché un’aliquota di militari appartenenti al Consiglio di Rappresentanza, ai quali ha rivolto un indirizzo di saluto, manifestando il proprio plauso per l’impegno profuso nel territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i risultati conseguiti nei diversificati ambiti operativi della missione istituzionale del Corpo.

Nel corso dell’incontro, all’Alto Ufficiale sono state illustrate le principali operazioni di servizio svolte dai Reparti dipendenti nel contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica ed alla criminalità’ economica e finanziaria.

Momento particolarmente significativo della visita, è stato l’incontro nella Città dei Sassi con il Prefetto dott. Sante Copponi, il Presidente della Provincia avv. Piero Marrese ed il Sindaco di Matera dott. Domenico Bennardi.

Ecco le foto.

