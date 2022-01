Oggi pomeriggio alle ore 18:00 circa, in via A. Gramsci, a Ferrandina, una signora anziana, mentre attraversava la strada, è stata travolta da un’auto in transito.

Subito sopraggiunti i soccorsi e le forze dell’ordine che, purtroppo, hanno solo potuto constatarne il decesso.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente.a

