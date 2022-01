Il governatore della Basilicata, Vito Bardi, annuncia:

“Le scuole in Basilicata riapriranno il 10 Gennaio.

A mezzanotte ordinanza on line sul BUR.

Bene le misure del Governo, soprattutto su obbligo vaccinale per Over 50 e test gratis per studenti che dovranno fare autosorveglianza”.

