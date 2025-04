A Matera, poco prima delle ore 15:00 di questo pomeriggio, un’auto guidata da un uomo si è ribaltata a causa dell’impatto con un’altra auto che in quel momento si trovava in sosta in via Maiorana.

Tempestivo sul posto l’intervento della Polizia, dei Vigli del Fuoco e dei sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Da chiarire l’esatta causa di quanto accaduto.