Il cortometraggio ‘Bloodline’ con i nostri talenti materani in corsa per gli oscar 2024, uno dei premi più prestigiosi al mondo sul cinema! In bocca al lupo

Il cortometraggio Bloodline di David Cinnella e Walter Nicoletti concorrerà per il Premio Oscar® come miglior Live Action Short Film alla 96^edizione degli Academy Awards®.

Il cortometraggio prodotto da Voce Spettacolo, in collaborazione e con il supporto della Regione Basilicata ed il Comune di Bernalda, ha vinto il concorso italiano di Francis Ford Coppola ed ora rappresenterà l’Italia dopo aver superato il programma di qualificazione a Los Angeles.

Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il talento straordinario dei registi e l’eccezionale lavoro dietro la realizzazione di questo straordinario progetto cinematografico.

La pellicola, proiettata per sette giorni consecutivi presso il cinema Lumiere di Beverly Hills a Giugno, ha catturato l’attenzione dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences grazie alla sua narrativa avvincente, alla regia magistrale dei talenti materani e alle interpretazioni superlative del cast composto da:

Cosimo Frascella,

Gabriele Grano,

Walter Nicoletti,

Brunella Lamacchia,

Donato Cirella,

Franco Piccinni,

Nestor Romero.

Il fonico è Davide Sergio,

fotografo di scena Alejandro Romero,

scenografa e costumista Caterina Tristano,

le musiche sono state composte da Walter Nicoletti.

Ora la pellicola è in lizza per uno dei premi più prestigiosi al mondo del cinema. Sarà votata dai membri dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences dal 14 al 18 dicembre.

Questo riconoscimento è il risultato del duro lavoro, della creatività e dell’impegno di un team eccezionale che ha lavorato instancabilmente per portare alla luce una storia unica e coinvolgente.

Il successo di “Bloodline” dimostra ancora una volta l’eccezionale talento presente nell’industria cinematografica italiana e la capacità di creare opere che lasciano un’impronta duratura ed indelebile.

Dichiara David Cinnella:

“Sono emozionato e orgoglioso di condividere con voi una notizia straordinaria appena giunta da Los Angeles il nostro nuovo cortometraggio “Bloodline” è ufficialmente in corsa per gli Oscar 2024.

È un onore incredibile essere in corsa per la seconda volta per uno dei premi più prestigiosi nel mondo del cinema, e questa opportunità è il risultato del duro lavoro, della dedizione e della passione di un team straordinario che ha lavorato instancabilmente per portare alla luce questa storia.

Dichiara Walter Nicoletti:

“‘Bloodline’ è molto più di un semplice cortometraggio, è un viaggio emozionante che esplora profondità emotive, rapporti complessi e la forza indelebile dei legami familiari.

Ogni singolo membro del cast e della troupe ha contribuito in modo significativo a rendere questo progetto unico e indimenticabile.

Abbiamo anche qualificato altri 4 cortometraggi agli Oscar, essendo la mia casa di produzione e distribuzione Voce Spettacolo l’unica autorizzata in Italia per le qualificazioni ai Premi Oscar, pertanto per questa edizione l’Italia sarà finalmente protagonista con pellicole straordinarie”.

Ma ora passiamo alle date: la shortlist che includerà i quindici migliori corti internazionali selezionati dall’Academy sarà resa nota il 21 dicembre 2023.

Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2023.

La Notte degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024.