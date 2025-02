I Campioni della Virtus Matera alla “Pascoli”: non sono mancati autografi e foto di gruppo. I dettagli

Per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pascoli Matera una mattinata di scuola differente in compagnia dei campioni di basket della Virtus Matera per parlare di sport, ma anche per conoscere segreti e modalità per affrontare insieme impegni scolastici e passione sportiva.

Una vera festa nel Teatro della Pascoli per i giocatori di basket che hanno incontrato gli alunni e le alunne dell’intero Comprensivo.

Accolti con il saluto della Dirigente Scolastica Caterina Policaro, guidati poi dal prof. Paolicelli, è stato un incontro fortemente voluto, proprio al termine della stagione regolare di B interregionale che ha sancito il passaggio dei materani alla fase di promozione alla categoria successiva.

La Virtus Matera ha infatti realizzato una vera impresa sportiva conquistando all’ultima gara interna l’accesso ai Play in Gold, battendo la capolista Reggio Calabria e conquistando così l’ultimo pass disponibile per accedere alla fase promozione.

Alla Pascoli era presente l’intera rosa della Virtus che ha trionfato al Palasassi domenica scorsa da Cioppa, a Rubinetti, ai Dovic, a Zanetti.

Tutti gli eroi di una vera impresa sportiva, ricordata nel tempo e guidata dal coach materano Roberto Miriello e dal suo secondo Andrea Molinari.

Dopo aver affrontato e raccontato ai nostri studenti e studentesse la eccellente prestazione sportiva, gli atleti hanno risposto alle tante domande, anche singolari e curiose delle classi.

Da “cosa si prova a segnare un canestro all’ultimo secondo” a “quanti sono gli allenamenti nella settimana”, “come poter conciliare le attività sportive e l’impegno scolastico?”.

Il roster materano vanta anche, tra i suoi atleti, giovani laureati a conferma ulteriore che la passione sportiva può non trascurare prospettive e visioni a lungo periodo come impegni scolastici o universitari.

Tra i presenti anche i materani Marco Spada, ex allievo della nostra Pascoli, e Francesco Demola, capitano della Virtus.

Poi l’abbraccio finale ai campioni con annesso autografo e selfie di gruppo. Non poteva mancare.

Una mattinata differente ma proficua di messaggi, sicuramente di stimolo per tutti i nostri alunni e alunne.