Dall’ASM attenzione alta su questo tipo di disabilità: l’iniziativa all’Ospedale di Tricarico

Domenica 9 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi, nell’Ospedale distrettuale Rocco Mazzarone di Tricarico si terrà una messa officiata da don Giacinto Di Sanzo, cappellano dell’ospedale di Tricarico, per celebrare la ricorrenza insieme ai familiari delle persone ricoverate nella struttura.

Sostiene Domenica Carmela Gagliardi, Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Lungodegenza medica e Stati vegetativi dell’ospedale di Tricarico:

“La giornata dedicata alle persone in stato vegetativo e di minima coscienza evidenzia la necessità di attenzione e informazione su questo tipo di disabilità che coinvolge in maniera rilevante oltre al malato, i familiari“.

Un elemento importantissimo dell’intero processo di cura di queste persone è l’impegno di tutto il personale sanitario nel mantenere costanti i parametri vitali, oltre al coinvolgimento della famiglia, con la comunicazione attenta e puntuale, l’affiancamento, il supporto psicologico.

Commenta il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Ritengo che questa giornata sia un’occasione importante per far crescere, nell’intera comunità, la consapevolezza dei bisogni di queste persone e delle loro famiglie.

Per noi è uno stimolo per continuare a lavorare con l’obiettivo di garantire un’alta qualità della cura in tutti i contesti, con la piena integrazione ospedale-territorio, nel rispetto della dignità della persona”.