Matera: sottoponeva la moglie a continue violenze anche in presenza dei figli minori! L’intervento della Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, a carico di un cittadino straniero, residente a Matera, per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata, commessi nei confronti della moglie, anch’ella straniera e residente a Matera.

I fatti risalgono ai giorni scorsi, quando, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 113 da parte di alcuni cittadini, gli operatori della Volante intervenivano in una via semicentrale della città, per sedare una violenta lite, scoppiata in strada, tra due coniugi, alla presenza dei figli minori.

Dalle testimonianze dei passanti, che avevano assistito impotenti alla violenta aggressione dell’uomo nei confronti della moglie, nel corso della quale era stato inavvertitamente colpito anche il bimbo di 3 anni, i poliziotti della Squadra Mobile, intervenuti a supporto, ricostruivano una vicenda assai triste e dolorosa.

La donna, infatti, trasportata presso il locale nosocomio, riportava lesioni guaribili in 20 giorni, e, dalla sua denuncia, molto sofferta, emergeva come l’uomo, da anni, avesse sottoposto la moglie a violenze di natura fisica, psicologica e sessuale, anche in presenza dei figli minori.

L’uomo, rintracciato sul luogo di lavoro, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.