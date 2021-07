I 18enni potranno votare per il Senato: ecco le ultime notizie

L’aula di Palazzo Madama dà il via libera al Disegno di legge che porta a 18 anni la soglia per il voto per il Senato.

Il provvedimento con 178 sì, 15 no e 30 astenuti, alla quarta lettura conforme con la Camera, è stato quindi approvato in via definitiva.

Bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum confermativo e quindi per la promulgazione e l’entrata in vigore dello stesso.

Il testo, infatti, non ha ottenuto in tutte le votazioni il quorum dei due terzi.

Tutti gli elettori potranno eleggere i senatori.

Non vi è più il vincolo stabilito dall’articolo 58 della Costituzione che attribuiva questa facoltà a chi aveva compiuto 25 anni di età.

Circa 4 milioni di giovani elettori, dalle prossime elezioni, potranno dunque votare anche per il Senato.

