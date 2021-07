Pisticci fa un tuffo nel ‘600: musica, teatro, stand enograstronomici e artigianato! Ecco l’iniziativa

Un evento di grande valore culturale, si terrà nello splendido borgo medievale di Pisticci.

Il progetto, si articolerà lungo le strade della cittadina in un percorso che narrerà e ripercorrerà gli eventi accaduti il 25 luglio del 1677, giorno in cui 26 Pisticcesi furono rapiti dai Turchi.

L’evento, che coinvolge tutta la comunità pisticcese, è nato nel 2017 con l’intento di far riscoprire agli abitanti momenti ed avvenimenti storici di un periodo storico ben preciso, il 1500 ed il 1600, che ha segnato l’abitato poiché le scelte dell’epoca hanno caratterizzato quella che è oggi la comunità.

La manifestazione “Enotria Felix”, ed in modo specifico il Corteo Storico “La Taccariata”, non è altro che il risultato di ricerche storiche e bibliografiche tese a salvaguardare e divulgare il patrimonio culturale locale, supportato da azioni quali convegni e ricerche storiche, per il tramite dell’istituzione di un “Comitato Tecnico-Scientifico”.

Ricerche che hanno messo in evidenza che le scelte e gli avvenimenti di tale periodo hanno sancito, in modo inequivocabile, l’evoluzione socio-demografica, politica, religiosa, urbanistica ed ambientale della comunità pisticcese.

Nel medesimo contesto importanza è data anche alla salvaguardia e valorizzazioni dei prodotti agroalimentari e delle tradizioni gastronomiche.

In conclusione, la manifestazione, nella sua completezza, vuol essere un esempio di turismo integrato fra turismo culturale ed enogastronomico.

Il corteo storico fa riferimento alla rievocazione storica di avvenimenti verificatosi fra il 1500 ed il 1600 mediante la ricostruzione di un ambiente sociale articolato e complesso che porta alla luce la struttura sociale composta da nobili, borghesi religiosi, artigiani, contadini.

In particolare, l’attenzione ricade sul travestimento dei popolani che diventano interpreti dell’evento attraverso la catarsi del travestimento (diventano turchi, soldati, nobili, popolani, ecc.).

Si offrirà così uno spaccato della vita del cinquecento e del seicento dando la possibilità alla gente di fare un tuffo nel passato e di rivivere quei momenti di profonda umanità, spiritualità e socialità.

Ecco il programma completo:

La Taccariata di Pisticci – Rievocazione Storica

Domenica 25 Luglio – Lido 48:

Ore 11:00: prima Edizione Regata Velica;

Ore 18:30: Sbarco dei Turchi.

Martedì 27 Luglio – Sede Associazione Enotria

Ore 20:00: Prenotazione libro “NapoletAnima”.

Mercoledì 28 Luglio – Chiostro Abbazia del Casale

Ore 20:00: 3a Edizione Festival Musica Antica

Giovedì 29 Luglio – Chiostro Abbazia del Casale

Ore 20:00: 3a Edizione Festival Musica Antica.

Venerdì 30 Luglio – Chiostro Abbazia del Casale

Ore 20.00: 3a Edizione Festival Musica Antica con Cena Barocca.

Sabato 31 Luglio – Centro Sportivo Pisticci

Ore 18:00: Raduno Gruppi – Corteo Storico:

-5° Palio degli Arceri;

-Spettacoli di Trombonieri – Sbandieratori ed Artisti di Strada;

-Rappresentazione Teatrale “LaTaccariata”;

-Stand Enogastronomici ed Artigianato

Domenica 01 Agosto – Centro Sportivo Pisticci

Ore 18:00: Raduno Gruppi – Corteo Storico;

Ore 18:30: Spettacolo di Falconeria.

-Spettacoli Sbandieratori ed Artisti di Strada;

-Rappresentazione Teatrale “Il Riscatto”;

-Stand Enogastronomici ed Artigianato.

Di seguito la locandina con i dettagli.

