Graziano, batterista del materano, ad “Affari tuoi” su Rai1! Ecco come è andata

La Basilicata, nella giornata di ieri 26 Novembre, è stata la protagonista del programma “Affari tuoi“ in onda su RaiUno.

Nel gioco, ogni sera, in ogni puntata, 20 contendenti, uno per ciascuna regione italiana, si sfidano per il ricco montepremi nascosto in uno dei pacchi.

Il “pacchista” del giorno, selezionato a caso, avrà il compito di aprire i pacchi e negoziare con il Dottore, un personaggio misterioso che fa offerte per i pacchi mediante un telefono situato nello studio.

A rappresentare la nostra regione Graziano, batterista di Scanzano Jonico, con la fidanzata Annabella.

I due hanno giocato con il pacco numero 10.

Dopo un inizio promettente, la scelta dei pacchi non è stata particolarmente fortunata.

Ne è conseguita una partita fatta di alti e bassi, che ha messo a dura prova gli animi dei due fidanzati, portandoli a tritare parecchi assegni da 19.000 a 10.000 euro.

Alla fine, all’ultima offerta non hanno saputo resistere.

Il dottore è riuscito a tentare Graziano e Annabella con un assegno di 15 mila euro in gettoni d’oro.

La coppia ha deciso di non andare oltre e intascare l’assegno.

Nel loro pacco c’era il montepremi più alto.