“Presepe vivente nei Sassi di Matera”: oltre cento volontari affiancheranno le migliaia di visitatori in arrivo in città. I dettagli

Sono oltre cento i volontari impegnati nell’organizzazione del “Presepe vivente nei Sassi di Matera”, nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre e 4 e 5 gennaio 2025.

Una presenza “fondamentale” per l’organizzazione dell’evento, giunto alla quattordicesima edizione e quest’anno incentrato sull’inclusione, con percorsi dedicati alle persone con diverse tipologie di handicap.

Sette le associazioni coinvolte.

A cominciare dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta di Matera che da anni svolge un ruolo cruciale nella comunità, dimostrando un impegno straordinario nella solidarietà e nell’assistenza.

Le loro attività, che spaziano dalla protezione civile all’assistenza sociale, sono fondamentali per garantire una risposta efficace alle emergenze e per sostenere i più vulnerabili.

Il Cisom di Matera non solo offre assistenza nelle emergenze, ma si impegna anche in progetti di cooperazione umanitaria, dimostrando una sensibilità particolare verso le problematiche migratorie nel Mediterraneo.

La loro presenza “è un faro di speranza e un supporto essenziale per chi si trova in difficoltà”.

A dare supporto, poi, c’è anche il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Matera operante nella provincia da oltre 15 anni.

Svolge attività di supporto alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine in occasione di manifestazioni pubbliche, ciclistiche, podistiche.

Al presepe di Matera collaboreranno anche i volontari della sede di Vaglio Basilicata dell’associazione di volontariato “Gruppo lucano”, che da anni dedicano il loro tempo per scopi sociali ed altruistici.

Si occupano anche di assistenza e supporto alle persone, soprattutto a chi è portatore di disabilità, in eventi in cui può esserci un’affluenza di gente, o semplicemente in qualsiasi situazione sono chiamati a svolgere il loro operato.

Fondamentale anche il supporto dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Matera impegnata in attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, con particolare riferimento alle attività di protezione civile.

Tra i tanti volontari presenti per l’occasione nella Città dei Sassi, anche gli “Angeli del Carro della Madonna della Bruna” , un’associazione di promozione sociale il cui scopo è quello di diffondere e tramandare le proprie radici, aiutare ragazzi e famiglie in difficoltà.

Non mancherà il prezioso aiuto dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato della Città dei Sassi, da sempre impegnati in attività di volontariato , in campo sociale, sanitario e di protezione civile.

Infine, confermato, anche per questa edizione del presepe vivente l’apporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Matera, costituita da 250 soci iscritti, di cui 50 prestano servizio come Volontari.

Sono presenti ormai da anni all’evento del presepe e con il loro aiuto e la loro presenza affiancano le migliaia di visitatori che arrivano in città.

Sono impegnati nel fornire servizio di collaborazione ed assistenza alla Polizia Locale di Matera, oltre a provvedere al presidio dei varchi in occasione di qualsivoglia evento, e in occasione del presepe vivente la loro presenza è fondamentale per garantire una perfetta organizzazione.