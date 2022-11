Grande orgoglio per Matera e la Basilicata con le nomine di Vittorio Lapolla e Maria Teresa Sempreviva al Ministero dell’interno! Congratulazioni

Grande orgoglio per Matera e per la Basilicata con le nomine della lucana Maria Teresa Sempreviva e del materano Vittorio Lapolla dopo che tra i 31 sottosegretari annunciati non è comparso nessun corregionale.

Annuncia il Ministero dell’Interno:

“Bruno Frattasi è il nuovo nuovo prefetto di Roma.

Lascia così l’incarico di capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, destinato al prefetto Maria Teresa Sempreviva.

Lo ha deliberato il 31 ottobre il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell’ambito di un più ampio movimento di prefetti.

Il prefetto Paolo Formicola è destinato a svolgere le funzioni di direttore dell’ufficio per gli Affari legislativi e relazioni parlamentari, lasciando l’incarico di vicecapo di Gabinetto del ministero per l’espletamento delle funzioni vicarie, nel quale si avvicenda il prefetto Vittorio Lapolla, già direttore dell’ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia presso il dipartimento della Pubblica sicurezza”.

Il materano Lapolla ha ricevuto nel corso della sua carriera anche numerosi incarichi da Commissario in Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

Si tratta quindi di prestigiosi incarichi per entrambi a conferma delle loro qualità professionali e umane.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)