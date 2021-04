Gelate nel metapontino: questi Sindaci vogliono far ripartire le produzioni agricole! Ecco come

Conclusa la riunione tra il Presidente della Provincia di Matera e i Sindaci dei comuni del metapontino sullo stato del comparto agricolo duramente danneggiato dalle gelate di aprile scorso.

Come sottolinea il Presidente Marrese:

“Abbiamo condiviso e sottoscritto un documento per chiedere, tra l’altro, ristori immediati e diretti agli agricoltori affinché possano far ripartire le produzioni, considerando che l’agricoltura rappresenta la principale fonte di reddito per molte famiglie.

Visto lo stato d’emergenza è necessario intervenire subito superando le logiche burocratiche delle normative in materia in quanto obsolete o insensibili alla trasformazione del settore.

Ricordando che il settore agricolo è già fortemente in crisi in quanto ha risentito notevolmente della pandemia.

Oggi più che mai è fondamentale operare nello spirito collaborativo tra Comuni, Regione e Governo al fianco degli agricoltori con l’unica finalità di supportare, in maniera concreta, il comparto agricolo fiore all’occhiello della nostra economia regionale”.

