“Finalmente anche la Basilicata avrà il suo Parco Marino Nazionale”! I dettagli

Con l’inizio del nuovo anno, tra le buone notizia, c’è anche un importante provvedimento per la salvaguardia ambientale.

Ad annunciarlo, il 1 Gennaio 2020, sul suo profilo Facebook, il Ministro Sergio Costa:

“Oggi inizia un nuovo anno e combacia con il primo giorno di un ministero completamente rinnovato.

Innanzitutto voglio porre l’accento su una bellissima notizia che riguarda i nostri mari.

È nata infatti una direzione generale che si occuperà ESCLUSIVAMENTE della tutela del mare.

Da questo giorno finalmente la tutela del nostro mare e delle coste diventa prioritaria non solo a parole ma con atti concreti.

Non pensate che sia solo un fatto amministrativo: è un importante tassello di una visione ampia, che stiamo costruendo, nello spirito di servizio per il bene del Paese.

Proprio per questo oggi voglio annunciarvi che nell’ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei Ministri (pochi giorni fa) abbiamo stanziato oltre due milioni di euro per ben 4 aree marine protette: Capri, di cui vi ho già parlato, Capo Spartivento e Isola San Pietro, in Sardegna, Costa di Maratea in Basilicata.

È un passaggio importante perché voglio far crescere le aree marine protette in tutta Italia, e ciò costituirà una eccezionale occasione di sviluppo ecosostenibile.

In questo si inserisce la legge Salvamare, che deve essere al più presto approvata al Senato dopo il primo si alla Camera.

Il Paese non può più aspettare oltre!

Quello che voglio costruire, per il futuro di questo ministero e del Paese è una VISIONE che superi le logiche di partito ed elettorali, e che guardi al futuro.

Quello dei nostri figli e dei nostri nipoti”.

Così saluta la notizia il WWF Maratea che in un post pubblico aggiunge:

“Finalmente anche la Basilicata avrà il suo Parco Marino Nazionale con l’istituzione dell’Area Marina Protetta della Costa di Maratea.

Con questo annuncio del ministro, si dovrebbe compiere dunque un percorso iniziato nel lontanissimo 1991.

La notizia più bella e importante che potevamo ricevere il primo giorno del 2020.

Evviva!”.