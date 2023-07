Ferrandina, si accende la fede: comunità in festa per la Madonna del Carmine. Ecco i dettagli

Oggi 15 luglio 2023 alle ore 19:00 circa, nel programma di ESTARTE che comprende la festa della Madonna del Carmine nel rione Purgatorio a Ferrandina, assisteremo all’esibizione del gruppo storico di musici e sbandieratori Medioevali “Terra Bernaudi” di Bernalda (MT), che si cimenterà in un suggestivo spettacolo in Piazza Plebiscito, e successivamente in una sfilata attraverso il corso e via del Metano, intorno alle ore 21:00 circa, sino a raggiungere Largo Purgatorio, dove concluderà l’affascinante spettacolo di sbandieramento.

Al termine, sul palco comunale nella piazzetta rionale di Largo Purgatorio antistante la chiesa della Madonna del Carmine, si esibirà anche il gruppo musicale “Indietro Tutta” con canzoni popolari italiane.

Il programma dei festeggiamenti nella città Aragonese “ESTARTE” proseguirà sino a settembre con avvincenti e suggestivi spettacoli di ogni genere, per la gioia di grandi e piccini, per la Comunità tutta e anche per chi vorrà raggiungere questo comune degno della sua ricchezza Storico/Culturale e perché no… anche della sua particolarissima e millenaria tradizione folcloristica.

Di seguito la locandina con i dettagli.

