Basilicata: un elicottero per il servizio antincendio. Ecco i dettagli

Da oggi, 15 luglio, e fino al prossimo 20 agosto sarà impiegato anche un elicottero nel servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

Lo rende noto l’Ufficio Protezione civile della Regione Basilicata, precisando che l’elicottero sarà impiegato per 60 ore complessive ed integrerà la flotta aerea nazionale dei canadair impiegati per lo spegnimento degli incendi, con il coordinamento della sala operativa della Protezione civile nazionale (COAU) e della sala operativa della Protezione civile regionale (SOUP).

Ieri i funzionari della Protezione civile regionale e i vigili del fuoco hanno incontrato la ditta aggiudicataria per stabilire le precise regole di ingaggio del servizio.

L’elicottero avrà la propria base operativa a Lauria e in 30 minuti potrà coprire l’intera regione ed eventualmente intervenire nelle aree di confine extraregionale, previa autorizzazione della SOUP.

Per esigenze contingenti, alla ditta affidataria del servizio sarà consentito di attivare basi temporanee diverse da quella operativa, in aree strategiche ai fini dei servizi antincendio.

Da quest’anno il servizio antincendio è arricchito da un bollettino quotidiano di pericolosità incendi, redatto sulla base di appositi algoritmi studiati dal CNR, che la sala operativa regionale della Protezione civile invierà a tutti i Comuni per indicare il grado di intensità del rischio incendi, consentendo alle amministrazioni di seguire l’evoluzione di eventuali focolai scoppiati sul proprio territorio e alla Protezione civile di spostare gli assetti delle squadre rispetto alle aree di maggiore pericolosità.

Così il presidente della Regione Vito Bardi:

“Una novità assoluta che abbiamo quest’anno per la prima volta, che ha suscitato l’apprezzamento del Dipartimento nazionale della Protezione civile e che ci consentirà di intervenire in maniera più tempestiva per tutelare l’ambiente e l’incolumità dei cittadini“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)