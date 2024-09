Ferrandina, attori e pupazzi in scena per la gioia dei più piccoli. L’iniziativa

Mercoledì 4 settembre 2024, alle ore 20:00 circa, a Ferrandina, nel suggestivo ed antico Monastero dei Monaci Domenicani, nella specifica location del suo antichissimo e caratteristico “Chiostro”, dove svetta maestosa la famosa Cupola in verdeggianti Maioliche, l’Associazione “Lo Scoiattolo APS” è ben lieta di presentare il suo evento, con il patrocinio del Comune, all’interno del programma “ESTARTE FERRANDINESE”, << CAPPUCCETTO BAMBINA IMPERTINENTE>> Con Antonella Petrera, Angela Borromeo, con la Regia di Antonello Arpaia, Testo e pupazzi di Antonella Petrera.

Un teatro di figura, con attori e pupazzi adatto a bambini da 4 anni in poi, l’ingresso è gratuito.

Gli autori descrivono la rappresentazione così:

“𝑁𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑟𝑏𝑖𝑧𝑖𝑎, è 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑝𝑢𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑐𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑐𝑖 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖.

𝐶𝑎𝑝𝑝𝑢𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐵𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑢𝑝𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖, i𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜, i𝑙 𝐿𝑢𝑝𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑜f𝑓𝑜, 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑎f𝑓𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜, 𝐶𝑎𝑝𝑝𝑢𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑅𝑜𝑠𝑠𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎 𝑠𝑣𝑒𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑜’ 𝑠𝑣𝑎𝑚𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑑 𝑢𝑛 𝐶𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜, l𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒, l𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑝𝑎𝑧𝑧𝑖, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑎 𝑒̀ 𝑠𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑢𝑔𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜”.

L’invito è esteso a chiunque vorrebbe rendere felici i propri bambini, accompagnandoli in questa affascinante storiella a loro già nota ma rappresentata in modo del tutto particolare, destando curiosità e divertimento per pochi ma intensi minuti di “impertinente” fantasia infantile.

L’Associazione Lo Scoiattolo APS, nella persona del suo Presidente, Francesco Russo, augura a tutti i bimbi che saranno presenti, un buono e salutare divertimento.

Di seguito la locandina con i dettagli.