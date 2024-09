Basilicata: Bardi incontra questi sindacati. I dettagli dell’incontro

L’obiettivo è confrontarsi periodicamente – e con costanza – sui temi economici e sulle emergenze del territorio per condividere un percorso e una strategia d’intervento.

Oggi – in un clima cordiale e collaborativo – il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha incontrato i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil (Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli) per un primo contatto in un’agenda che contempla una continuità di tavoli programmatici a cui interverranno anche assessori e direzioni generali in base all’argomento da trattare.

Le parti sociali valutano positivamente questo approccio, voluto dal presidente Bardi, nell’ottica di incrociare idee e progetti pur nel rispetto delle differenze di ruoli.

Dice Bardi:

“Si apre così una stagione di confronto costruttivo e serrato con i sindacati regionali sui nodi cruciali di sviluppo territoriale.

Vogliamo tutti insieme dare risposte e soluzioni idonee non solo al mondo del lavoro ma a tutta la collettività lucana“.