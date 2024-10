Fermata del Frecciarossa ‘Taranto Milano’ alla stazione ferroviaria di Grassano-Garaguso-Tricarico: al via la raccolta firme!

“Nei giorni scorsi il Consigliere Comunale Antonio Martelli ha lanciato la petizione per la fermata del Frecciarossa ‘Taranto Milano’ anche alla stazione ferroviaria di Grassano Garaguso Tricarico“.

Lo fa sapere l’Amministrazione di Tricarico che puntualizza:

“Riteniamo che porre l’attenzione sullo scalo ferroviario possa essere strategico per un territorio molto vasto e che mettere in atto azioni di rilancio del territorio in oggetto possa dare nuova linfa all’intera Regione Basilicata”.

Di seguito il link per firmare la petizione:

https://www.change.org/p/richiesta-della-fermata-frecciarossa-taranto-milano-presso-grassano-garaguso-tricarico?fbclid=IwY2xjawFodu1leHRuA2FlbQIxMQABHY42nw81OtVEYfpUmzqT8fSeTD1PkiwKPG0i1P9R3Nu3qEUoCWBxuFs1kA_aem_W0VsdKfc2kA_mxwBQgENLg