Tiro con l’arco: a Bernalda gli Arcieri Club Lido portano a casa ben cinque ori! Complimenti

Riparte la stagione indoor nel tiro con l’arco e come programmi sportivi iniziano le competizioni.

La società Arcieri Club Lido ha messo in programma una serie di partecipazioni a gare ed eventi sia in regione che fuori.

Il calendario per ora provvisorio, in attesa delle pubblicazioni per il 2025 è stato stilato dai tecnici societari Poerio Piterà Edoardo e Demasi Pasquale (responsabile del settore tecnico giovanile) i quali come primo appuntamento della stagione hanno inserito la competizione di Bernalda, la prima utile in calendario al chiuso.

La trasferta in terra Lucana, a Bernalda, porta al Team di Catanzaro lido ben cinque podi, tutti d’ORO.

Infatti a salire sul gradino più alto del podio sono stati:

Poerio Piterà Anastasia nel compound Juniores Femminile,

Fabio Ludovica nel compound ragazze femminili,

Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo master,

l’esordiente Sgotto Sofia alla sua prima gara in assoluto nell’olimpico Juniores e Francesco Poerio Piterà nell’olimpico Juniores.

Proprio quest’ultimo, totalizza un punteggio di tutto rispetto, infatti il giovane Francesco con 50 dieci e 10 nove totalizza un 590 punti di tutto rispetto, con i parziali gara di 297 alla prima sessione e 293 alla seconda.

Il team, accolto dagli arcieri Bernalda di Leo Bernini e Marcello Silletti si sono trovati come a casa, nelle parole del Mister Poerio Piterà Edoardo, il quale aggiunge che è pure un piacere ritrovare gli amici lucani, in particolare Luciano Spera a cui siano legati da vecchia amicizia e il sempre accogliente presidente regionale Nicola Taddei che ci fa sentire veramente come a casa.

Il mister inoltre ringrazia chi accompagna i ragazzi alle trasferte, Gulia Sabrina e Maurizio Sgotto, che se pure tesserati con noi seguiranno i ragazzi nelle gare anche fuori regione.

Aggiunge il mister Edoardo:

“Un ringraziamento lo volgiamo rivolgere a chi ci da fiducia a Tech4grenn e Salvo Scuto che credendo in noi come il team del Semaforo Sila e Villa Marinella hanno permesso di realizzare le nuove divise, a Gillo Gold Medal per gli ottimi materiali forniti a Francesco e Christian Striuli con GAS PRO per la fornitura delle alette da gara di Francesco che hanno trovato il giusto equilibrio per una attrezzatura che ha permesso al giovane arciere di interpretare al meglio la giornata di gara.

Ora, abbiamo in calendario altri appuntamenti che saranno intervallati da pause tecniche di rifinitura e preparazione sportiva”.