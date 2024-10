Basilicata, complimenti alle sorelle gemelle Federica e Annalisa che su Rai 1 ad “Affari tuoi” hanno rappresentato la nostra regione!

Un pò di Melfi ieri sera in Rai.

Le sorelle gemelle della cittadina federiciana, Annalisa e Federica Alfano, hanno debuttato come “pacchiste” nella seguitissima trasmissione televisiva “Affari Tuoi”, in onda su Rai Uno, da quest’anno condotta da Stefano De Martino.

Le due sorelle hanno attirato l’attenzione per la loro presenza scenica.

I “pacchisti”, ricordiamo, sono i concorrenti che rappresentano le diverse regioni d’Italia e sono associati ai pacchi numerati, ognuno dei quali contiene un premio in denaro o un oggetto di valore variabile.

Durante la puntata, il concorrente principale sceglie progressivamente i pacchi da eliminare, mentre cerca di vincere il premio più alto possibile.

I pacchisti giocano un ruolo importante nel gioco, perché ogni pacco aperto rivela il premio contenuto e influisce sulla strategia del concorrente.

Non solo, interagiscono spesso con il conduttore e il concorrente, contribuendo alla dinamica del programma con battute e commenti.

Partecipare a un programma così popolare come Affari Tuoi è sicuramente una bella opportunità per far conoscere la propria città e contribuire al divertimento del pubblico.

In attesa di vederle protagoniste come concorrente unico, facciamo loro un grande in bocca al lupo!