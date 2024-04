Fedeli accolgono Maria SS. della Bruna a Metaponto borgo! Ecco le foto

Nel tardo pomeriggio di Domenica 14 Aprile, Maria SS. della Bruna è giunta a Metaponto borgo, cominciando di fatto la lunga 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐠𝐫𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨 tra i comuni della 𝑽𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝑨𝒓𝒄𝒊𝒅𝒊𝒐𝒄𝒆𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂.

Oggi, invece, ripartirà alla volta di Bernalda, proseguendo il suo cammino di visita.

Scrive l’associazione Maria SS. della Bruna:

“Siamo grati a tutte e tutti i fedeli che, con devozione, partecipano a questo solenne momento di preghiera.

Ringraziamo, inoltre, quante e quanti ci stanno supportando e ci supporteranno in questo lungo percorso, compreso il gruppo Santantonio Trasporti per la preziosa collaborazione logistica e per essersi messo a disposizione, con cura e attenzione.

Ricordiamo qui le tappe della Peregrinatio:

𝐌𝐞𝐭𝐚𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨 / 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐝𝐚, da domenica 14 aprile a domenica 21 aprile;

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐉𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨, da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio;

𝐒𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐉𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨, da sabato 4 maggio a sabato 11 maggio;

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐬𝐨, da domenica 12 maggio a domenica 19 maggio;

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐧𝐢𝐚 / 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢 / 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐨 / 𝐂𝐫𝐚𝐜𝐨, da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio.

Evviva Maria”.

Ecco le foto dell’arrivo a Metaponto scattate da Filippo Fuina.