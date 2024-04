Elezioni regionali lucane: a Matera tour della Lega Giovani Basilicata alla presenza dell’On. Luca Toccalini. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della LEGA GIOVANI BASILICATA.

Il partito politico in questione annuncia:

“Domani, Mercoledì 17 Aprile 2024, sarà presente in Basilicata il Segretario Federale della Lega Giovani, l’On. Luca Toccalini.

Sarà accompagnato dal segretario regionale Giovanni Russo in un tour lucano per dare supporto ai giovani candidati della lista della Lega Basilicata in vista delle prossime elezioni regionali.

Il programma vedrà impegnati i giovani leghisti a Melfi, Matera e Potenza nell’ordine con i candidati al consiglio regionale Giuseppe Donatiello, Rossella Maragno e Gianmarco Blasi.

In occasione del tour i dirigenti di partito e i candidati incontreranno i giovani lucani per illustrare il programma elettorale e l’idea di futuro che la Lega nel centro-destra ha per la Basilicata.

Programma:

ore 12.00 Melfi con il candidato Donatiello Giuseppe

ore 16.00 Matera con la candidata Maragno Rossella