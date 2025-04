Emergenza idrica a Matera: “ancora c’è acqua ma l’erogazione si interromperà”. Ecco dove trovare le autobotti

Diverse zone di Matera sono senza acqua.

A questo proposito la Segreteria del Commissario Straordinario avvisa l’utenza:

“L’emergenza idrica determinata dalla rottura sulla condotta adduttrice in c.da Trasano non è ancora risolta, né la mancata sospensione dell’erogazione deve indurre in errore perché, ora, viene erogata l’acqua di accumulo nei serbatoi idrici a servizio della città.

Una volta esaurite le scorte non avremo più acqua nei serbatoi perché non ci sarà alimentazione degli stessi.

Nel frattempo, mentre sono in corso i lavori di ripristino, intervento delicato e complesso, che dureranno per tutta la giornata di oggi, domenica 13 aprile, è stato potenziato, grazie ad Acquedotto Lucano e al servizio regionale di Protezione Civile, il dispositivo di erogazione di acqua attraverso il potenziamento delle autobotti, passate da 9 a 12, dislocate nei seguenti punti, al fine di coprire in maniera capillare l’intero abitato:

1. Piazzale antistante ingresso Municipio;

2. Piazza S. Agnese;

3. Piazza San Pietro Caveoso;

4. Via Don L. Sturzo presso Chiesa di San Paolo;

5. Viale Nitti angolo Viale Il Vento;

6. Piazza Montegrappa – Borgo La Martella;

7. Via Lussemburgo – Borgo Venusio;

8. Viale della Quercia antistante stazione Corpo Forestale;

9. Recinto Marconi – Fabbrica del Carro;

10. Via Nino Rota intersezione Via dei Dauni;

11. Via Paganini;

12. Servizio mobile di fornitura in favore dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle RSA;

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione costantemente seguita dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) raggiungibile ai seguenti numeri telefonici:

0835241379 – 0835330072

Con l’occasione si invita la cittadinanza a diffidare da comunicazioni di chicchessia che inducono in errore e che non hanno riscontro obiettivo nella situazione di fatto e nella sua evoluzione.