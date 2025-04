Matera: chiuse tutte le scuole. L’avviso

Da notizie apprese da Acquedotto Lucano in ordine ai lavori in corso sulla condotta idrica adduttrice in C.da Trasano si informa che si sta procedendo a rimuovere la condotta in cemento danneggiata e, successivamente, si procederà alla sostituzione della stessa con un tubo in acciaio del diametro di 800 mm. per una lunghezza di 12 metri.

Sull’andamento dei lavori seguirà un aggiornamento nel corso della giornata.

In considerazione della situazione come descritta, il Commissario Straordinario, con Ordinanza emessa in data odierna, ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale di Matera per Lunedì 14 aprile 2025.