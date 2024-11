Elezioni Americane, vittoria di Trump: “Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti”. Ecco le congratulazioni di Giorgia Meloni

Come previsto alla vigilia del voto, sono gli Swing states a decidere la corsa verso la Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump.

Mentre lo spoglio è ancora in corso, i dati sorridono all’ex presidente Trump che, dopo aver conquistato il North Carolina, la Georgia e la Pennsylvania, risulta essere in vantaggio in tutti gli altri Stati.

Come riportato da SkyTg24, Trump si è già attribuito la vittoria.

Sul palco di West Palm Beach, il magnate americano dichiara:

“Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Abbiamo fatto la storia.

Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande”.

Trump conclude promettendo di portare una nuova “età dell’oro” negli Stati Uniti.

Anche la premier Meloni si congratula con l’ex presidente degli USA:

“A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump.

Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.

È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più.

Buon lavoro Presidente“.