Tra Pisticci e Marconia lavori di messa in sicurezza della Basentana: “L’obiettivo è andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei tanti imprenditori”. I dettagli

“Dopo aver appurato nuovamente quelle che sono le esigenze del territorio, le riporterò ancora una volta in Commissione alla Camera, dove ci ritroveremo a breve sia con Anas che con il Comune di Pisticci”.

E’ quanto fa sapere il deputato Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, che a Pisticci lunedì ha incontrato presso il Comune insieme al sindaco il comitato spontaneo nato per vigilare sui lavori di messa in sicurezza della strada statale 407 Basentana, tra Pisticci e la frazione di Marconia.

“Ho raccolto le richieste che arrivano dal territorio e in Commissione, nei prossimi giorni, vedremo come effettivamente soddisfarle.

L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei tanti imprenditori che da decenni operano in quell’area e che chiedono di non essere danneggiati, contemplando logicamente il rispetto della sicurezza dell’arteria”.