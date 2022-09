Elezioni, a Matera interdetto l’ingresso a questo seggio elettorale: ecco il percorso alternativo

Il Comune di Matera fa sapere:

“a causa della concomitanza con la Messa celebrata dal Santo Padre nell’ambito del Congresso Eucaristico Nazionale presso lo stadio XXI Settembre, per i cittadini elettori che nella giornata del 25 settembre dovranno recarsi ai seggi della Scuola Marconi, n.31, 33, 35 e 37, dovranno accedere ai seggi entrando dall’ingresso posteriore della Scuola in via Emilia recandosi a piedi essendo l’area interdetta.

Per i cittadini disabili sarà possibile arrivare con l’auto fino in Via Emilia.

La necessità di entrare dall’ingresso posteriore di Via Emilia, rimarrà fino a conclusione della celebrazione della Messa“.

