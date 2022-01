È della Provincia di Matera Angelica Dibiase, eletta tra i portieri più forti al mondo: “è stata un emozione super e inaspettata”!

Per Dibiase il 2022 comincia nel migliore dei modi con una prestigiosa nomination che conferma il suo talento riconosciuto da diversi anni a livello internazionale.

Il portiere Angelica Dibiase di Salandra (in provincia di Matera) è stato inserito per il secondo anno consecutivo nella lista dei 10 portieri più forti al mondo da Futsal Planet, che assegna dal 2000 i premi di ogni categoria del calcio a 5, in campo maschile e femminile.

Angelica Dibiase a Tutto Sport Taranto commenta questo riconoscimento e la vittoria in Supercoppa Italiana con il Pescara:

“Già nel 2020 sono stata eletta il settimo portiere più forte al mondo: è stata un emozione super e inaspettata così come è successo anche nel 2021 in cui, in attesa del piazzamento, sono risultata ancora tra i primi dieci migliori portieri del mondo. Cerco e ho cercato di lavorare sempre al massimo: ed ecco che di conseguenza è arrivata questa grande soddisfazione che non è mai scontata”.

