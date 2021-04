Diocesi Matera-Irsina: ecco chi sono i tre nuovi presbiteri che saranno ordinati dall’Arcivescovo!

Tre nuovi presbiteri saranno ordinati, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina, tutti durante le Cerimonie Eucaristiche che si terranno nella Basilica Cattedrale di Matera alle ore 18:00:

l’ordinazione di Don Fabio Vena si terrà sabato 24 aprile;

quella di Don Alberto Delli Veneri sabato 1 maggio;

infine Don Marco Di Lucca sarà ordinato, sabato 8 maggio 2021.

Don Fabio Vena nasce a Tricarico il 14/2/1994.

Frequenta sin da bambino la sua Parrocchia Madonna del Carmine di Tinchi di Pisticci (MT) dove ha modo servire all’altare e le varie attività da ministrante che gli danno tanta serenità.

Crescendo questo desiderio diventa sempre più forte e chiaro, così già durante l’ultimo anno di scuola alberghiera frequentata a Marconia decide, nel 2013, dialogando col parroco ed altri sacerdoti, di iniziare il discernimento in Diocesi.

Al termine, nel 2014, entra al propedeutico per un ulteriore discernimento vocazionale.

Durante la permanenza presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, sito in Potenza, fa esperienza di tirocinio pastorale presso la parrocchia S. Bernardino da Siena a Bernalda (MT), la parrocchia S. Giovanni Battista a Matera e la parrocchia S. Maria della Croce a Ferrandina (MT).

Consegue il Baccellierato in Sacra Teologia il 17/06/2020.

È stato ordinato Diacono il 7 settembre 2020 a Tinchi (MT) ed ha svolto il suo ministero diaconale presso la parrocchia S. Agnese di Matera.

Don Fabio presiederà per la prima volta la Cerimonia Eucaristica nella chiesa Madonna del Carmine in Tinchi di Pisticci alle ore 11:00 di domenica 25 aprile.

Don Alberto Delli Veneri nasce a Policoro (MT) il 3/08/1983 e risiede in Scanzano Jonico (MT).

Ivi ha vissuto la sua infanzia frequentando la Parrocchia Maria SS. Annunziata dove ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Dopo le scuole dell’obbligo consegue il diploma presso il Liceo linguistico di Policoro.

Successivamente frequenta il corso per diventare O.S.S., Operatore Socio Sanitario lavorando, in seguito, presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

Inizia l’anno propedeutico nel 2013 e successivamente intraprende la formazione presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, dal 2014 fino al 2020.

Il 12/04/2017 è ammesso tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato.

Il 6/05/2017 riceve il ministero del Lettorato e l’11/05/2019 quello dell’Accolitato.

Consegue il Baccellierato in Sacra Teologia il 17/06/2020.

È stato ordinato Diacono il 12 settembre 2020 a Scanzano ed ha svolto il suo servizio pastorale diaconale presso la Parrocchia San Giovanni Bosco in Marconia (MT) dove continuerà a svolgere quello sacerdotale.

Don Alberto presiederà le prime Celebrazioni Eucaristiche domenica 2 maggio, alle ore 11:00 e alle ore 19:00, presso la Parrocchia Maria SS Annunziata di Scanzano Jonico e il 9 maggio, alle ore 18:30 e alle ore 20:00, presso la Parrocchia San Giovanni Bosco in Marconia.

Don Marco Di Lucca, della Parrocchia San Giovanni Battista in Ferrandina, nasce a Matera il 20 marzo 1992.

Dopo aver conseguito la maturità presso l’Istituto Alberghiero “A. Turi” di Matera e aver fatto varie esperienze lavorative nell’ambito della Ristorazione e del Turismo, si iscrive alla Facoltà di Economia del Turismo presso l’Università di Rimini per poi interrompere gli studi per intraprendere il tempo di discernimento propedeutico nel Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata con l’accompagnamento spirituale di don Giuseppe Di Perna, presbitero della Diocesi di Tricarico.

Entrato in Seminario nel settembre 2014, fa esperienza di tirocinio pastorale presso le parrocchie San Rocco e San Giovanni Bosco in Potenza, presso la Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Matera, presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore in Miglionico.

Consegue il Baccalaureato in Sacra Teologia il 17 giugno 2020 presso l’Istituto Teologico del Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata.

È stato ordinato diacono il 14 settembre 2020 a Ferrandina ed ha svolto il suo servizio pastorale diaconale presso la Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Matera oltre che svolgere le funzioni di segretario dell’arcivescovo.

Don Marco presiederà le prime Celebrazioni Eucaristiche domenica 9 maggio alle ore 11:00 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Ferrandina e alle ore 18:00 presso la Parrocchia Chiesa Madre di Santa Maria della Croce in onore della Patrona di Ferrandina.

Infine, domenica 16 maggio alle ore 11:30 e 19:30, celebrerà la Santa Messa presso la Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Matera, dove ha svolto il suo servizio pastorale diaconale.

