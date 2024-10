Depositi di scorie in Basilicata: “Continuare a prestare attenzione”. Queste le ultime notizie

“Prendiamo atto della risposta dell’assessore regionale, Laura Mongiello, a seguito della nostra interrogazione, relativa al deposito delle scorie nucleari anche a seguito delle dichiarazioni del ministro all’ambiente Pichetto Fratin che ha avanzato l’ipotesi di tre siti: a nord, a centro e a sud”.

Lo afferma il capogruppo regionale del Pd, Piero Lacorazza, che continua:

“Non solo ci riteniamo soddisfatti per aver portato il Governo regionale ad esplicitare il no al deposito delle scorie nucleari, ma anche per aver allertato l’assessore Mongiello a seguire, organizzando un gruppo di lavoro, la Valutazione Ambientale Strategica che sarà avviata a breve, al fine di strutturare valutazioni tecniche ed amministrative che impediscono che tale scelta ricada sulla Basilicata.

C’è tuttavia la necessità di prestare molta attenzione alla vicenda Itrec Rotondella anche a seguito della inchiesta giudiziaria che farà il suo corso, per evitare che una ormai decennale ‘storia temporanea’ diventi definitiva.

C’è da prestare attenzione anche perché l’impatto della cronaca, resa evidente dalla vicenda giudiziaria, eviti anche danni alla preziosa economia legata al turismo del mare.

Il Consiglio regionale sarà nuovamente chiamato a discutere grazie ad una mozione deposita dai consiglieri di minoranza e anche alla richiesta che abbiamo avanzato all’assessore Mongiello di riferire in terza Commissione consiliare, i contenuti del colloquio, che terrà, come da lei annunciato, a fine ottobre con il capo di gabinetto del Ministro dell’Ambiente”.