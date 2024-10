A Policoro fa tappa un progetto importante, unico in Basilicata. L’iniziativa

Il 18 e 19 ottobre, presso il Palaercole di Policoro, si terrà “for All. La fiera del Turismo accessibile”.

Un evento importante teso a “far rete” tra istituzioni pubbliche e private, imprese, associazioni e semplici cittadini sui temi importanti come la disabilità, i bisogni, la diversità, l’accessibilità a luoghi e servizi.

La fiera rappresenta uno “spazio fisico “nel quale l’incontro e il confronto potrebbero far nascere nuove idee su un settore, quello turistico, che rappresenta una fetta importante per l’economia regionale, perché in forte crescita; infatti, in occasione della Bit di Milano, l’APT di Basilicata ha reso noto che il 2023 si è concluso con un +20,72% di arrivi e +14,36% di presenze rispetto al 2022.

Il Palaercole, ricordiamo che con i suoi 4.500 mq di superficie coperta e 1.500 posti a sedere, è tra gli impianti più innovativi dell’intera regione, ospiterà 20 espositori, 6 seminari tematici con ben 22 relatori, un Testimonial e 2 concerti.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’offerta turistica per le persone con disabilità e dei loro familiari, con un una ricaduta economica importante sull’intera regione Basilicata.

Far crescere questo comparto significa aumentare posti di lavoro “inclusivi” per le persone che vivono il tema della disabilità, attraverso tirocini formativi, teorici e pratici.

Altresì, tra gli scopi del progetto è presente l’organizzare di servizi accessibili per le strutture ricettive del Metapontino, al fine di favorire il turismo balneare e non solo.

Ad inaugurare l’evento sarà il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, saranno presenti, inoltre, per i saluti:

gli assessori Francesco Cupparo, Cosimo Latronico, Pasquale Pepe,

il sindaco di Policoro Enrico Bianco,

la sindaca di Bernalda f.f. Francesca Matarazzo,

il direttore dell’APT Antonio Nicoletti.

Un progetto importante, unico in Basilicata, che ha dato modo a tanti fruitori, non solo lucani, di apprezzarne le peculiarità dal punto di vista turistico attraverso “servizi adeguati”, perché “Basilicata for All è competenza!”.

Partner del progetto: Regione Basilicata, Apt Basilicata, Enfor, Presidi Educativi, Qum, Fish Basilicata, Intent, Ipertesto.org.

Il progetto ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.