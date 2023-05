Danni maltempo nel Metapontino: chiesti interventi urgenti! Questa la situazione

“Per dare continuità al sopralluogo di ieri del Presidente Bardi nel Metapontino abbiamo chiesto un incontro urgente al neo assessore alle Politiche Agricole Galella e abbiamo convocato per domani una riunione straordinaria degli Esecutivi Cia-Agricoltori Basilicata“.

Così l’Ufficio di Presidenza della Cia-Agricoltori Basilicata sottolineando la positività dell’apertura della piattaforma Siarb per la segnalazione dei danni in agricoltura e aggiungendo che:

“è indispensabile un monitoraggio della situazione dei danni provocati dagli eventi metereologici dei giorni scorsi, non solo nel Metapontino ma anche nel Lavellese ed in altre aree agricole, per affrontare, contestualmente, i problemi di tutela del territorio e di prevenzione da alluvioni e frane.

Fare il punto delle risorse finanziarie immediatamente spendibili per venire incontro alle esigenze più urgenti degli agricoltori è sicuramente una priorità.

Ma non si deve perdere di vista che una situazione di emergenza come quella che vive il mondo agricolo emiliano-romagnolo il Metapontino l’ha vissuta nel 2011 con la tremenda alluvione che ha messo in ginocchio centinaia e centinaia di aziende e lasciato ferite profonde.

Quindi aiuti e ristori immediati e un programma di interventi a breve-medio termine“.a

