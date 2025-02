Da Matera un bellissimo omaggio a Mons. Caiazzo: “Grazie ancora don Pino e buon cammino”. I dettagli

Al termine della messa del 2 febbraio, celebrata per la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗻𝗻𝗼 in concomitanza con la 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍𝒐𝒓𝒂, l’Associazione Maria Santissima della Bruna ha omaggiato S. E. Rev. ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo con un angioletto in cartapesta realizzato dall’artista Francesca Cascione e un ritratto di Sua Eccellenza con in braccio il Bambinello, realizzato in occasione dei passati festeggiamenti in onore della Santa protettrice di Matera.

Come si apprende da una nota:

“Questo momento, pieno di emozione e riconoscenza, è stata una commovente occasione sia per salutare e augurare buon lavoro a don Pino (da poco designato quale vescovo eletto di Cesena-Sarsina) che, soprattutto, per esprimergli sincera gratitudine.

Insieme all’impegno e all’abnegazione profusi per l’arcidiocesi di Matera-Irsina, una parte importante del percorso episcopale di don Pino è stato caratterizzato dal forte legame con Maria Santissima della Bruna e dal supporto dato alla Festa a Lei dedicata.

Una dedizione che resterà nel cuore di tutti noi, sigillata da un ennesimo gesto di devozione: la volontà espressa di donare l’anello pastorale che verrà incastonato nella nuova corona destinata alla sacra effige della Madonna della Bruna.

Grazie ancora don Pino e buon cammino”.