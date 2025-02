Al Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera” Gino Cecchettin: “È stato profondamente emozionante”. I dettagli

“È stato profondamente emozionante ascoltare Gino Cecchettin questa mattina, nel corso dell’incontro organizzato dal Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera“.

È quanto da sapere il Consigliere regionale, Nicola Massimo Morea, che scrive:

“Trasformare il dolore in un’occasione di insegnamento e di educazione per sé stessi e per gli altri, scegliere di farlo parlando ai più giovani, è il vero atto di ribellione e di rivoluzione contro la piaga della violenza, di genere e non solo.

Non si può prescindere dal ruolo della famiglia rispetto all’educazione dei figli, dalla scuola, e da tutte le agenzie sociali che si prendono cura degli adulti del domani: solo così possiamo fornire loro gli strumenti più efficaci per saper chiamare amore solo quello che merita di essere definito tale.

Grazie alla dirigente Maria Luisa Sabino per l’organizzazione di questa iniziativa e a alla Fondazione “Giulia Cecchettin” per il loro lavoro instancabile e d’ispirazione per tutti e tutte noi”.