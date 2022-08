Da Aquileia a Matera: Omar inizia oggi una pedalata di oltre 1000 km! Ecco i dettagli

Bike4Life è un evento di beneficenza organizzato dall’Associazione Cistinosi odv per promuovere una raccolta fondi da destinare alla creazione di un “Centro di transizione da paziente pediatrico a paziente adulto” per la cistinosi nefropatica, malattia genetica rara che conta circa 70 casi in Italia e 2200 nel mondo, e per sensibilizzare la popolazione rispetto a questa patologia che provoca danni ad organi e tessuti e colpisce i bambini entro il primo anno di vita.

Bike4Life prevede un percorso in bicicletta a tappe: Aquileia – Firenze – Roma – Napoli – Matera dal 24 al 27 agosto ed è patrocinato:

dal Comune di Aquileia,

dal Comune di Firenze,

dal Comune di Roma,

dal Comune di Napoli,

dal Comune di Matera.

Partendo dal Comune di Aquileia, attraversando le tappe intermedie di Firenze, Roma e Napoli e giungendo a Matera, il ciclista amatoriale Omar Muzzo percorrerà 1.142 chilometri in 4 giorni per raccogliere fondi da destinare all’Associazione Cistinosi odv che a sua volta li utilizzerà per la ricerca.a

