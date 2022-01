Coronavirus, Sileri: “Ecco perchè lo stato d’emergenza non sarà prorogato”

Nessuna proroga dello stato di emergenza dopo la data del 31 marzo.

A dare la notizia è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in quale, intervistato da Agi, spiega che, dato il calo dei contagi, non sarà neppure necessario modificare il sistema dei colori delle Regioni.

Soltanto pochi giorni fa, commentando la situazione del nostro Paese, Sileri aveva auspicato un alleggerimento delle misure, ormai necessario.

Il sottosegretario a Domenica In aveva dichiarato:

“Stiamo raggiungendo il plateau, il che significa che avremo ancora dei contagi alti per qualche giorno poi inizieranno a scendere come nel Regno Unito.

Vaccinazione e infezioni hanno determinato un richiamo per una gran parte della popolazione italiana, richiamo naturale con infezione o richiamo col booster come abbiamo fatto per 30 milioni di Italiani”.

Oggi, finalmente, la conferma.

Pierpaolo Sileri ha infatti dichiarato:

“Non serve mettere fine al sistema dei colori, i contagi stanno calando.

Quanto alla proroga dello stato di emergenza, non ci sarà“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)