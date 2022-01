Coronavirus Pisticci: “Sulla piattaforma regionale ci sono delle imprecisioni che rendono il dato instabile”! Le precisazioni

Ecco i chiarimenti del Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, sulla diffusione della pandemia sul territorio:

“Cari concittadini, desidero aggiornarvi sulla situazione Covid-19.

Negli ultimi due giorni sulla piattaforma regionale abbiamo registrato 56 nuovi positivi e 39 guariti.

Le persone coinvolte sono tutte asintomatiche o pauci-sintomatiche e si trovano presso i loro domicili.

Attualmente, quindi, sono 456 le persone positive, pari al 2.5% dell’intera popolazione comunale, di molto inferiore al 4.5% della media nazionale così come rispetto al 3.1% del dato regionale.

Fortunatamente, ad oggi non risultano pisticcesi ricoverati presso le strutture ospedaliere regionali.

Inoltre, vorrei fare presente che sulla piattaforma regionale, dove da una decina di giorni confluiscono gli esiti dei tamponi rapidi delle farmacie e/o dei medici di medicina generale, ci sono delle imprecisioni che rendono il dato instabile.

A titolo di esempio, tra i positivi figurano ancora una decina di nostri concittadini nonostante siano ufficialmente guariti da oltre due settimane.

Infine, un dato sulla tipologia dei tamponi: nelle ultime settimane, dopo i nuovi provvedimenti governativi, si è registrato un impetuoso aumento dei rapidi, tanto da risultare oramai quasi l’80% dei test totali.

Domani, come ogni settimana, parteciperò alla riunione sull’Ordine e la Sicurezza convocata dalla Prefettura e dedicata alla emergenza Covid sul territorio provinciale.

Naturalmente, come ho fatto in precedenza, non mancherò di rappresentare alle autorità competenti le criticità e le preoccupazioni che emergono dal nostro territorio.

Vi aggiornerò presto, anche relativamente agli esiti delle attività di screening nelle scuole.

Un caro saluto e buon proseguimento di settimana”.

