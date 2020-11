Coronavirus Montalbano, chiuse le scuole di ogni ordine e grado: ecco quando

Questo il comunicato diffuso dal Sindaco di Montalbano Jonico (MT), Piero Marrese:

“A causa dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’esistenza di casi di positività accertati tra studenti e personale scolastico, ho ritenuto, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati, disporre in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Montalbano per lunedì 09 e martedì 10 novembre.

La mia decisione è stata confortata e supportata dal parere dei pediatri, dei medici e dell’ufficiale sanitario del nostro comune.

Si ritiene in tal modo di meglio tutelare la salute dei nostri cittadini e di assumere una misura volta ad arginare la diffusione del contagio da Covid 19″.

