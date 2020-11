Coronavirus: a Montescaglioso (MT) altri 31 casi totali! Chiusa una scuola domani e dopodomani. Ecco i dettagli

L’amministrazione comunale di Montescaglioso (MT) in data odierna fa sapere che:

Come da comunicazione odierna dell’Azienda Sanitaria Materana, ai sei positivi annunciati nella serata di ieri vi è da aggiungere un ulteriore caso strettamente legato allo stesso contesto familiare.

Alla luce di questo, il riepilogo riferito alla nostra Città vede un numero di positivi pari a 40 concittadini da inizio pandemia, di cui 24 attualmente attivi.

Inoltre si informa che in via precauzionale e per garantire la sanificazione del Plesso Scolastico Marco Polo, il Sindaco ha emanato Ordinanza Sindacale di chiusura dello stesso per due giorni a partire da domani.

Tale Ordinanza si è resa necessaria essendo stata riscontrata la positività, tra i casi di ieri, di un’unità in servizio presso la summenzionata sede scolastica.

Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e ricordiamo l’obbligo della mascherina sia al chiuso che all’aperto nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale.

Inoltre poco fa è stato comunicato anche che:

Ci è appena giunta comunicazione di ulteriori 7 positività tutte riconducibili allo stesso nucleo familiare.

La circostanza rende ancor più evidente l’importanza di evitare il più possibile anche rapporti tra congiunti.

Al fine di contrastare la pandemia è fondamentale limitare al massimo le possibilità di contagio, cercando di preservare maggiormente gli anziani.

A questa famiglia l’augurio di una pronta guarigione e la vicinanza dell’intera Comunità.

