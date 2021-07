Coronavirus, focolaio a Bernalda: al via lo screening sui cittadini! Ecco come prenotarsi

Il Commissario straordinario del Comune di Bernalda, Mariarita Iaculli, in una nota, dichiara

“A riscontro della nota del Commissario Prefettizio del Comune di Bernalda del 16-07-2021, acquisita al prot. N. 000039458, si rappresenta che nei giorni 20 e 21 luglio p.v,. dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sarà eseguito a favore dei cittadini residenti nel Comune di Bernalda, uno screening per la sorveglianza attiva sulla circolazione del virus SARS CoV-2 mediante l’erogazione di test molecolari per ricerca SARS CoV-2.

I cittadini interessati, muniti di tessera sanitaria, possono già prenotarsi sulla home page del sito di questa Azienda Sanitaria www.asmbasilicata.it, seguendo il percorso indicato alla voce prenotazione tamponi on line.

I test saranno somministrati c/o l’ Auditorium di Via Marconi in Bernalda dalle ore 15:00 alle ore 18:00 delle date sopra indicate.

La chiusura delle prenotazioni è prevista per le ore 16:00 del giorno precedente l’esecuzione del test”.

