Coronavirus Italia, 2898 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Oggi si registrano 2.898 positivi, contro i 2.455 di ieri.

Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 205.602 (in crescita di quasi 15mila rispetto a ieri), e l’indice di positività sale dall’1,3 all’1,4%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 11, mentre ieri era stato di 9, per un totale di 127.851 dall’inizio dell’epidemia.

Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 161 (ieri 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari, sono in tutto 1.088.

Le persone attualmente positive in Italia sono 42.714 (ieri 40.900); quelle in isolamento domiciliare 41.465 (ieri 39.658).a

