Coronavirus Basilicata, nuovo boom a Matera! Ben 24. Ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 10 DICEMBRE 2021

Report dati tamponi processati in data 9 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 486.588

Tamponi molecolari totali negativi n. 451.764

Persone testate n. 252.276

Test antigenici totali 26.608

Tamponi molecolari di giornata n. 1.071

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 99

Tamponi molecolari negativi n. 972

RICOVERATI N. 20

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 3

Pneumologia n. 7

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 7

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 23

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 99

Positivi residenti: n. 96

1 Anzi

1 Avigliano

1 Barile

1 Castelsaraceno (domiciliato a Laurìa)

1 Castronuovo di S. Andrea (domiciliato a Laurìa)

3 Ferrandina

4 Filiano

1 Grassano (domiciliato a Miglionico)

1 Grumento Nova

1 Irsina

2 Lagonegro

21 Laurìa

24 Matera

1 Miglionico (domiciliato a Matera)

5 Montescaglioso

2 Nova Siri

1 Paterno (domiciliato a Bernalda)

3 Pignola

1 Pomarico

7 Potenza

1 Rapolla

3 Rionero in Vulture

2 Rotonda

1 Terranova di Pollino

3 Tursi

1 Venosa

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 23

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 21

1 Ferrandina

1 Marsico Nuovo

1 Matera

1 Potenza

3 Rapolla

1 Rotondella

2 Scanzano Jonico

3 Stigliano

1 Vaglio di Basilicata

7 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

1 Emilia Romagna (domiciliato a Pisticci)

1 Francia (domiciliato a Venosa)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.314

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.294

DECEDUTI RESIDENTI N. 604

GUARITI RESIDENTI N. 29.289a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)