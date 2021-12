Matera: apertura straordinaria per questo Ufficio della Questura. I dettagli

La Questura di Matera comunica:

“per venire incontro alle esigenze dell’utenza, specie con l’approssimarsi delle festività natalizie, gli orari di apertura al pubblico dello sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Questura da lunedì 13 a giovedì 17 dicembre prossimo saranno estesi a tutti i pomeriggi, dalle 16:00 alle 18:00.

Lo sportello, ubicato in via Torquato Tasso con ingresso dall’Ufficio Immigrazione, oltre al consueto servizio di informazione, provvederà anche alla consegna della modulistica occorrente per il rilascio del passaporto, titoli di viaggio per minorenni e porti d’arma“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)